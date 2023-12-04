Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Derbi hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Derbi maçı heyecanla beklenirken iki takım ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2023- 10:52