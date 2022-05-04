BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael ilk raporunu sundu! Transferde Veli Kavlak ve Olcay Şahan detayı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezon için çalışmalarına hız verdi. Fransız çalıştırıcı, transfer planlamasını yönetime iletti. Ismael'in raporunda, orta sahada oynayacak üç futbolcunun her maç 12 kilometrenin üzerinde koşması gerekiyor. Hatta bu kriter için siyah beyazlıların eski oyuncuları Veli Kavlak ve Olcay Şahan örnek olarak gösterildi. Bu doğrultuda arayışlara yönelecek olan Kartal, Gedson Fernandes'in dışında iki oyuncuyu o bölge için belirleyecek. 46 yaşındaki çalıştırıcının, takımdaki birçok futbolcu ile ilgili de görüşü belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 11:34