Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezon planlaması için yaptığı çalışmalarda ilk raporunu hazırladı. Fanatik'te yer alan haberde, Fransız hoca, yönetime ilk transfer raporunu sundu.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael ilk raporunu sundu! Transferde Veli Kavlak ve Olcay Şahan detayı
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezon için çalışmalarına hız verdi. Fransız çalıştırıcı, transfer planlamasını yönetime iletti. Ismael'in raporunda, orta sahada oynayacak üç futbolcunun her maç 12 kilometrenin üzerinde koşması gerekiyor. Hatta bu kriter için siyah beyazlıların eski oyuncuları Veli Kavlak ve Olcay Şahan örnek olarak gösterildi. Bu doğrultuda arayışlara yönelecek olan Kartal, Gedson Fernandes'in dışında iki oyuncuyu o bölge için belirleyecek. 46 yaşındaki çalıştırıcının, takımdaki birçok futbolcu ile ilgili de görüşü belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ismael, orta alanda görev yapacak üç ismin her maç dinamik olmaları gerektiğini söyledi. Genç hocanın, "Benim sistemimde orta alanda görev yapan üç futbolcu kilit rolde olacak. Tüm plan onların üstüne kurulu olacak. Burada görev yapacak olan üç futbolcunun her maç 12 kilometre ortalamanın üzerinde koşması gerekiyor. Gedson Fernandes, bunu yapabilecek oyuncu. Geriye iki futbolcu daha kalıyor. Her ihtimali düşünürsek bu özelliğe sahip olan 4 oyuncunun kadromuzda olmasını istiyorum" dediği öğrenildi.
Veli ve Olcay örnek isimler
Ismael'in önceki kadroları izlediği ve Veli Kavlak ile Olcay Şahan'ı bu koşu kriterlerine uygun olarak örnek verdiği kaydedildi.