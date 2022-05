Ismael, orta alanda görev yapacak üç ismin her maç dinamik olmaları gerektiğini söyledi. Genç hocanın, "Benim sistemimde orta alanda görev yapan üç futbolcu kilit rolde olacak. Tüm plan onların üstüne kurulu olacak. Burada görev yapacak olan üç futbolcunun her maç 12 kilometre ortalamanın üzerinde koşması gerekiyor. Gedson Fernandes, bunu yapabilecek oyuncu. Geriye iki futbolcu daha kalıyor. Her ihtimali düşünürsek bu özelliğe sahip olan 4 oyuncunun kadromuzda olmasını istiyorum" dediği öğrenildi.