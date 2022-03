Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Fransız çalıştırıcı Valerien İsmael, takımın yeni sisteminin 3-4-3 olacağını resmen açıkladı. Fotomaç'ın haberine göre; 150'den fazla bu sistemle maç oynattığının altını ısrarla çizen ve bunu değiştirmeyi düşünmediğini belirten İsmael, derbi maçında savunma oyuncularından kurulu bir kadro kurmayı planlıyor.

STOPERLER: Beşiktaş'ın stoperleri Montero, Vida, Welinton, Necip ve Serdar. Oyunu başlatacak, arkaya atılan topları toplayacak süpürücü libero tarzında bir stoperi yok. Bu yüzden İsmael, bu tanıma en fazla uyan Necip'te diretebilir.



ORTA İKİLİ: Beşiktaş'ın orta ikilisinde Josef, Can, Topal, Pjanic, Oğuzhan, Atiba, Emirhan ve Alex var. Can, Atiba ve Josef güçlü, çok koşan ve mücadeleci oyuncular. Ancak yaratıcılıkları kısıtlı. Emirhan ve Alex ise yaratıcı ancak mücadele güçleri sınırlı.



KANATLAR: Solda Rıdvan ve Umut, sağda ise Rosier var. Larin, N'Koudou, Ghezzal, Töre ise kanat oyuncuları. Beklerin kanatta tek başına oynama yeterlilikleri yok. Kanatların ise savunma özellikleri yok. Rosier ve Rıdvan formaya en yakın isimler. Ön taraf kanat oyuncuları forveti destekleyici olmalı. Ghezzal ve Larin'den çok N'Koudou bu tanıma uyuyor.



GOLCÜLER: Takımın santrforu top indirip, takımı önde tutmalı, gol atmalı ve savaşmalı. Batshuayi ve Güven, İsmael'in bu tanımına uymuyor. Sadece Kenan Karaman var, onun da performansı şu an için yeterli değil.



Eldeki bu kadro ile Valerien Ismael'in oynatacağı 3-4-3'ü için en doğru 11 şu şekilde ortaya çıkıyor: Ersin - Montero, Necip, Vida - Rıdvan, Josef, Can, Rosier - N'Koudou, Ghezzal, Kenan...

Bu sistemde de Rıdvan ve Rosier ile beraber Josef'in de aynı anda sahada olması, Beşiktaş'ın 6 defans oyuncuyla sahada olması demek oluyor.