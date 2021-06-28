28 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Sergen Yalçın'ın listesi dahilinde çalışmalarını sürdüren Kartal'da gündeme Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentine Rosier'de sona gelindi. Yıldız isim için Sportin'e 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

LEO PEREIRA

Beşiktaş, Flamengo forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için girişimlere başladı. Siyah beyazlı ekip Leo Pereira için kiralama formulü üzerinde duruyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

SANTOS BORRE

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızla yürüten Beşiktaş'ta öncelik forvet transferine verilirken, gündeme gelen isimlerden biri 25 yaşındaki Santo Borre oldu. Kolombiya basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın dışında Krasnodar da devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

ADAM OUNAS

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile temaslarını sürdürüyor. Ancak Cezayirli yıldızın alternatifi de hazır. Cezayir basınında yer alan haberde; Ounas'ın seçimini yaptığı ve Beşiktaş'ı tercih ettiği yazıldı. Bu arada Beşiktaş teknik ekibinin, Ounas'ı özellikle çok yönlü olması sebebiyle tercih ettiği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

JOAO MARIO

10 numara arayışlarına devam eden Beşiktaş, Joao Mario için devreye girdi. Adem Ljajic'in satılması halinde Portekizli yıldız ile görüşmeler sıkılaşacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

VEDAT MURIQI

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, Lazio'da beklenen performası sergileyemedi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için devrede. Lazio'nun Muriqi için vereceği kararın arından harekete geçilecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

ANDRAZ SPORAR

Beşiktaş'ın forvet alternatiflerinden birisi de Andraz Sporar oldu. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre, forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon'da forma giyen Andraz Sporar'ı listesine aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Joao Mario, Diego Costa, Andraz Sporar... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada yer alan İspanyol golcü Diego Costa'nın sunulan teklife cevap vermesi bekleniyor. Diego Costa, uzun uğraşlar sonucunda fiyatını yıllık 2.5 milyon Euro'ya kadar indirmişti. Ancak Costa, bonservisi olmadığı için 2 milyon Euro da imza parası talep ediyordu. İmza parası pazarlık sürecinin uzamasına sebep oldu.

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