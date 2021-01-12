12 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maç kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

'nda ile karşılaşacak 'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Vida ve Rosier kadroda yer almazken; ve Gökhan Töre ise kadroya dahil edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

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