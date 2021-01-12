12 Ocak 2021, Salı

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Beşiktaş'ın Hırvat inadı! Mario Mandzukic olmazsa o gelecek

Mario Mandzukic transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Hırvat golcünün transferini bitirememesi halinde B planını belirledi. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda bir başka Hırvat golcüye imza attıracak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.01.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 08:54
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Beşiktaş'ın Hırvat inadı! Mario Mandzukic olmazsa o gelecek

Beşiktaş'ta tüm gözler devre arasında yapılacak olan santrfor takviyesini çevrilmiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın uzun boylu topu önde tutabilen aynı zamanda gol de atabilen tecrübeli bir oyuncu istiyor.

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Beşiktaş'ın Hırvat inadı! Mario Mandzukic olmazsa o gelecek

Mandzukic bir numaralı favori, tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın da bunu resmen açıkladı. Ancak Hırvat golcünün senelik ücretinde indirime yanaşmaması görüşmelerin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

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Beşiktaş'ın Hırvat inadı! Mario Mandzukic olmazsa o gelecek

Mandzukic senelik 2 milyon euro'yu garanti isterken; yönetim ise senelik 1.2 milyon euro garanti + 300 bin euro şampiyonluk primi + 20 bin euro maçı başı teklifini yineledi ve beklemeye geçti.

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Beşiktaş'ın Hırvat inadı! Mario Mandzukic olmazsa o gelecek

B PLANI BUDIMIR!

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki tecrübeli santrfordan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda diğer alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Bu isimlerden biri de Türkiye- Hırvatistan maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan Ante Budimir.

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Beşiktaş'ın Hırvat inadı! Mario Mandzukic olmazsa o gelecek

OSASUNA'DA YEDEK KALDI

1.90'lık boyuna rağmen oldukça hareketli bir forvet olan ve golcü özelliği de bulunan 29 yaşındaki golcü son dönemde kiralık oynadığı Osasuna'da formayı kaptırdı.

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