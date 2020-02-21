Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku

Süper Lig'in 23. haftasında Trabozonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşandı. Siyah beyazlı ekip ağır gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajic'i Trabzonspor maçı kadrosuna dahil etmedi.

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev mücadelede Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ta boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olan Adem Ljajic, Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

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