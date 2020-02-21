21 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

'in 23. haftasında Trabozonspor ile karşılaşacak olan 'ta şoku yaşandı. Siyah beyazlı ekip ağır gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajic'i maçı kadrosuna dahil etmedi.

'in 23. haftasındaki dev mücadelede 'u ağırlayacak 'ta flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ta boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olan , Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

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