EuroLeague play-off çeyrek final dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı normal süresi 80-80'lik eşitlikle geçilen karşılaşmada uzatma sonucunda 94-90'lık skorla mağlup etti. Seriyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, tarihinde 8. kez Final-Four'a yükseldi.
ÇEYREK SKORLARI
İlk çeyrek: Zalgiris Kaunas 20-25 Fenerbahçe Beko
2. çeyrek: Zalgiris Kaunas 42-47 Fenerbahçe Beko
3. çeyrek: Zalgiris Kaunas 62-61 Fenerbahçe Beko
4. çeyrek: Zalgiris Kaunas 80-80 Fenerbahçe Beko