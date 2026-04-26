Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Galatasaray'ı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

EuroCup 1 1inallerinde mücadele eden Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, final maçında karşılaştığı Galatasaray Fuzul’ü 61-57 mağlup ederek ikinci kez şampiyon oldu.