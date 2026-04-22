Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisi ilk maçında sahasında Bourg Bresse ile karşı karşıya geldi. Grupta oynadığı 18 maçta 13 galibiyet/5 yenilgi alan siyah-beyazlılar, averajla zirvede yer almış ve adını doğrudan çeyrek finale yazdırmıştı. Fransız temsilcisi ise grupta çıktığı 18 maçta Beşiktaş GAİN ile aynı sonuçları alırken averajla ikinci basamakta bulunuyordu. Güç dengesi bakımından eşit olan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf 72-60'lık skorla Bourg Bresse oldu ve temsilcimiz Beşiktaş GAİN, final serisinde iç saha avantajını değerlendiremedi. Çeyrek sonuçları şu şekildeydi...

1. çeyrek: Beşiktaş GAİN 10-18 Bourg Bresse

Devre arası: Beşiktaş GAİN 26-35 Bourg Bresse

3. çeyrek: Beşiktaş GAİN 41-55 Bourg Bresse

EuroCup finalinde serinin ikinci maçı 28 Nisan Salı günü TSİ 20.30'da başlayacak.