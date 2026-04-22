EuroCup’ta şampiyonluk heyecanı Beşiktaş GAİN - JL Bourg mücadelesiyle başlıyor. Final serisinin ilk karşılaşmasında sahasında oynayacak olan Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet arıyor. Fransız temsilcisi JL Bourg ise deplasmandan avantajlı skorla dönmek istiyor. Sporseverler “Beşiktaş GAİN - JL Bourg maçı bugün ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. EuroCup final randevusuna dair canlı yayın bilgileri, maç saati ve son gelişmeler yoğun ilgi görüyor.

BKT EuroCup final serisinde Beşiktaş GAİN ile JL Bourg karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, 13 sezonluk kupa hasretine son vermek için sahasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Büyük bir inançla finale yükselen Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak seride avantaj yakalamayı hedefliyor. Basketbolseverler "Beşiktaş - JL Bourg maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. EuroCup final serisinin ilk maçı öncesi yayın bilgileri ve takımların son durumu merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde (Akatlar) iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosferde oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Avrupa zirvesindeki bu tarihi mücadelesi şifresiz olarak TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - JL BOURG MAÇI CANLI İZLE

13 SEZON SONRA İLK KUPA HEYECANI

Siyah-beyazlılar, bu kupayı kazanması durumunda 2011-2012 sezonundaki EuroChallenge zaferinin ardından Avrupa'daki ikinci kupasını müzesine koyacak. Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, İstanbul'daki ilk maçı kazanarak Fransa'daki rövanş öncesi psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi hedefliyor.

YİĞİT ARSLAN: EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALACAĞIMIZ BİR FİNAL SERİSİ OYNAYACAĞIZ

Siyah-beyazlılarda takım kaptanı Yiğit Arslan, kritik mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Final serisinin anahtarının savunma ve enerji olacağını vurgulayan Yiğit Arslan, "Açıkçası rakibi yıldırmak için savunmada 40 dakikaya yayacağımız enerji, rakibin özgüvenini elinden almak için yapacağımız o baskı, seyirciyle birlikte olup vereceğimiz o mücadele bence en büyük anahtar olur" dedi.

Serinin hem fiziksel hem de mental açıdan üst düzey geçeceğini belirten kaptan, "Gayet güzel, ciddi, heyecanlı, sonuçta verilen emeklerin karşılığını alacağımız bir final serisi oynayacağız. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.