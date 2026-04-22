Alperen Şengün'ün double double'ı yeterli olmadı!

NBA'de heyecan play-off ilk turu maçlarıyla devam etti. Los Angeles Lakers evinde karşılaştığı Houston Rockets'ı 101-94 mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı. Lakers'ta LeBron James 28 sayı, Marcus Smart 25 sayı ve Luke Kennard da 23 sayı kaydetti. Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla mücadele ederken, Kevin Durant de 23 sayıyla oynadı.



PHILADELPHIA DEPLASMANDA KAZANDI, SERİYİ EŞİTLEDİ



Philadelphia 76ers, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Boston Celtics'i 111-97'lik skorla yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Philadelphia'da VJ Edgecombe 30 sayı, 10 ribuand ile double double yaparken, Tyrese Maxey 29 sayı, milli basketbolcu Adem Bona da 3 ribaund, 1 blokla maçı tamamladı. Boston'da ise Jaylen Brown 36 sayıyla ön plana çıkarken, Jayson Tatum da 19 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de günün sonuçları şöyle:



BATI KONFERANSI



San Antonio Spurs: 103 - Portland Trail Blazers: 106

Los Angeles Lakers: 101 - Houston Rockets: 94



DOĞU KONFERANSI



Boston Celtics: 97 - Philadelphia 76ers: 111

