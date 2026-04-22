Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisi ilk maçında sahasında Bourg Bresse ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 18 maçta 13 galibiyet/5 yenilgi alan siyah-beyazlılar, averajla zirvede yer almış ve adını doğrudan çeyrek finale yazdırmıştı. Fransız temsilcisi ise grupta çıktığı 18 maçta Beşiktaş GAİN ile aynı sonuçları alırken averajla ikinci basamakta bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ GAİN-BOURG BRESSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, EuroCup final serisi ilk maçında bu akşam (22 Nisan) Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg ile mücadele edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6. RANDEVU

Beşiktaş ile Bourg Bresse altıncı kez birbirine rakip oluyor. Siyah-beyazlılar, geride kalan beş karşılaşmada 3 galibiyet alarak rakibine karşı 3-2'lik bir üstünlük yakaladı. İki ekip daha önce 2023-2024 sezonu EuroCup yarı finalinde karşı karşıya gelmiş, Fransız temsilcisi seriyi 2-1 kazanarak Beşiktaş'ı eleyip finale yükselmişti.