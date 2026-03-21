Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-94 yendi.

Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise sezon başından beri 20. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 4. dakikada Lecque'in smacıyla 9-0'lık seri yakaladı (3-12). Onvo Büyükçekmece Basketbol, sarı-kırmızılıların savunmada zorlandığı sırada 9. dakikada da Pipes'ın dış atıştan isabetiyle farkı 19'a kadar çıkardı: 12-31. Sarı-kırmızılı ekip, Meeks ve Palmer ile bulduğu sayılarla farkı azaltırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile çeyreği 20-33 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Onvo Büyükçekmece Basketbol, 15. dakikada Johnson'ın turnikeden bulduğu basketle farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 28-50. Aldığı molayla savunmada toparlanan Galatasaray, orta mesafeden bulduğu basketlerle farkı azalttı ve konuk ekip soyunma odasına 58-47 önde gitti.

İkinci yarıda boyalı alanda rakibine kurduğu üstünlükle üst üste sayılar bulan Galatasaray MCT Technic, McCollum'ın 25. dakikadaki turnikesiyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 66-65. Sonrasında sert savunmasıyla rakibine fazla basket şansı vermeyen sarı-kırmızılılar, McCollum'ın çeyreğin bitmesine 6 saniye kala serbest atıştan bulduğu basketle farkı 13'e çıkardı ve son çeyreğe 82-69 önde girdi.

Onvo Büyükçekmece Basketbol, son çeyreğin başında arka arkaya bulduğu üçlüklerle durumu 82-75'e getirdi. Sarı-kırmızılılar ise bu çeyreğin ilk 5 dakikasında skor üretmekte zorlandı. Son 5 dakikada Palmer ve McCollum ile sayılar bulan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 98-94 kazandı.

1. Periyot: 20-33

Devre: 47-58

3. Periyot: 82-69