Canlı izle: Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de zirve yarışının kritik maçlarından biri bugün oynanıyor. Lider Fenerbahçe Beko, İstanbul'da İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milano'yu konuk edecek. Sarı-lacivertliler, son iki deplasman maçında aldığı mağlubiyetlerin ardından bu kez taraftarı önünde galibiyet ararken sezonun ilk yarısında Milano'yu deplasmanda 87-72 mağlup etmişti. Üst üste 9 galibiyet serisinin ardından yaşanan iki mağlubiyet, takımın liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak için bu maçı kazanmasını zorunlu kılıyor. Hem takım morali hem de play-off öncesi güven açısından büyük önem taşıyan Milano galibiyeti için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maç saati ve yayın kanalı haberimizde...

EuroLeague'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken, lider Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda EA7 Emporio Armani Milan ile kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı 31 maçta elde ettiği 22 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız ve Olympiakos deplasmanlarında alınan yenilgilerin izini taraftarının desteğiyle silmek niyetinde. Konuk ekip Milan ise 31 maçta aldığı 16 galibiyetle 12. sırada bulunmasına rağmen, son haftalarda Barcelona ve Maccabi Rapyd karşısında aldığı galibiyetlerle oldukça formda bir görüntü sergiliyor. Dev mücadele, Fenerbahçe'nin liderlik serüveni ve Milan'ın play-off umutlarını koruması açısından büyük bir heyecana sahne olacak. İşte Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçının ayrıntıları...

FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile EA7 Emporio Armani Milan arasındaki EuroLeague mücadelesi, 20 Mart 2026 Cuma günü oynanacak. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kapalı gişe oynanması beklenen karşılaşmanın hava atışı saat 20.45'te yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO - OLIMPIA MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Liderin bu kritik sınavı, basketbolseverler için canlı yayınla ekranlara gelecek. Fenerbahçe Beko-Milan karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak. Maç öncesi analizler ve Dörtlü Final yolundaki son durum tüm detaylarıyla canlı yayında aktarılacak.

Ligde yaptığı 31 maçta 22 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, lider durumda. EA7 Emporio Armani Milan ise 31 mücadelede 16 galibiyet, 15 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Üst üste 9 galibiyet elde ettikten sonra önce Sırbistan'da Kızılyıldız'a ardından da erteleme maçında deplasmanda Olympiakos'a mağlup olan sarı-lacivertliler, İtalyan rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

EA7 Emporio Armani Milan ise son 2 maçında önce Barcelona'yı ardından da İsrail takımı Maccabi Rapyd'i yendi.

Sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 87-72 kazanmıştı.