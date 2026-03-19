CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Medicana, İtalyan devi Savino Del Bene Scandicci ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta İtalya'da 3-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta taraftarının desteğiyle tarihî bir geri dönüş peşinde. Dörtlü Final bileti için zorlu bir sınav bekleyen Fenerbahçe Medicana'nın, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olan Scandicci karşısında muhteşem bir performans sergilemesi gerekiyor. Voleybol severler merakla bu kritik mücadelenin ne zaman oynanacağını, hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist belli oluyor. Fenerbahçe Medicana, çeyrek final ilk maçında İtalya'da 3-0 mağlup olduğu Savino Del Bene Scandicci ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekibin turu geçebilmesi için rakibini önce 3-0 veya 3-1 mağlup etmesi, ardından oynanacak "Altın Set"i kazanması gerekiyor. İtalyan temsilcisi ise her türlü galibiyette veya iki set alması durumunda Dörtlü Final biletini cebine koyacak. İşte Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçının detayları...

FENERBAHÇE MEDICANA - SCANDICCI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakası, 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul'un voleybol mabedi Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki dev kapışma saat 17.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA - SCANDICCI MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu hayati mücadelesi, TRT Spor canlı olarak yayınlanacak. Maçla ilgili tüm anlık gelişmeler ve set özetleri voleybolseverlerle buluşacak.

