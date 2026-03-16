Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 17 Mart Salı günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

Yunanistan ekibi ise oynadığı 31 maçta 20 kez sahadan galip ayrılırken, 11 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve ikinci basamakta kendine yer buldu.

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

Takımların organizasyonda bu sezonki randevusunda Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 88-80 yendi.

İKİ TAKIM ARASINDA 38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Basketbol Avrupa Ligi'nde 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Ekim 2002'den bu yana oynanan 37 müsabakanın 19'unu sarı-lacivertli ekip, 18'ini ise Yunanistan temsilcisi kazandı.