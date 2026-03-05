EuroLeague'de fırtına gibi esen lider Fenerbahçe Beko, 30. hafta randevusunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Monaco'yu ağırlıyor. Son 8 maçından galibiyetle ayrılarak ligin en formda takımı olduğunu kanıtlayan sarı-lacivertliler, 28 maçta 21 galibiyetle zirvedeki hakimiyetini sürdürüyor. Maçın canlı skora takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Fenerbahçe Bek 20-15 Monaco (İlk çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Bek 44-36 Monaco (İkinci çeyrek sonucu)

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko ile Fransız temsilcisi Monaco arasındaki bu kritik mücadele, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanıyor. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.45'te gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE BEKO-MONACO HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu dev maç, S Sport kanalı ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

1 MAÇ EKSİKLE LİDER

Ligde 1 maçı eksik olan sarı-lacivertliler, çıktığı 28 maçta elde ettiği 21 galibiyetle en yakın rakibinin 2 galibiyet önünde lider durumda bulunuyor. 29 müsabakada 16 galibiyet elde eden Monaco ise 9. sırada.

EuroLeague'de çıktığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, son maçında evinde Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-78'lik skorla mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, Monaco'yla oynadığı son 2 maçtan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 92-86 yenen Fenerbahçe Beko, bir önceki müsabakasında ise rakibini Dörtlü Final'in finalinde 81-70 yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

İSTANBUL'A ULAŞTILAR

Bu maç öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basketbolcu Armando Bacot ve fizyoterapist Jaime Capella Bouza, liglere verilen milli takım arasında tatil için Dubai'de, sportif direktör Uğur Ozan Sulak da özel bir turnuvayı takip için Abu Dabi'de bulunuyordu. Dört isim de İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalmıştı.

Jasikevicius, Bacot, Bouza ve Uğur Ozan Sulak, dün gerçekleştirilen uçuşla İstanbul'a ulaştı.