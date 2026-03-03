Alperen Şengün'den double-double! Rockets kazandı

NBA'de normal sezon maçında Houston Rockets, Washington Wizards'a konuk oldu. Mücadeleden 123-118 galip ayrılan Rockets, sezon performansını 38-22'ye taşırken Wizards ise 16-44'e geriledi.

Milli yıldızımız Alperen Şengün geceyi 32 sayı – 13 ribaund – 2 asist – 1 blok – 12/20 şut isabetiyle tamamladı.

Rockets'ta Kevin Durant 30 sayı – 7 ribaund ile oynarken Amen Thompson 22 sayı – 12 ribaund – 4 asist ile kilit rol oynadı. Reed Sheppard 19 sayı – 10 asist ile double-double yaparken Tari Eason 9 sayı – 6 ribaund üretti. Clint Capela ise 4 sayı – 8 ribaund katkı verdi.

Wizards'ta ise Bilal Coulibaly 23 sayıyla takımının sayı lideri olurken, Sharife Cooper 21 sayı kaydetti. Kyshawn George 16 sayı üretirken Jaden Hardy 14 sayı attı. Justin Champagnie 12 sayı, Bub Carrington 11 sayı ile mücadele etti.