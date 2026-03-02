Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4. maç

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, Sırbistan karşısında kritik bir sınav veriyor. Türkiye-Sırbistan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.