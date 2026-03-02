Türkiye-Sırbistan maçı canlı anlatım için tıklayın...
12 Dev Adam parkede! FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımımız Sırbistan'ı konuk ediyor. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Ay-yıldızlılarımız, gruptaki liderliğini sürdürmek için Sırbistan karşısında galibiyet hedefliyor. Türkiye-Sırbistan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ÇEYREK SKORLARI
İLK ÇEYREK: Türkiye 28-21 Sırbistan
2. ÇEYREK: Türkiye 48-44 Sırbistan
3. ÇEYREK: Türkiye 76-63 Sırbistan (Haberimiz güncellenmektedir)
TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçı bugün saat 21:00'de oynanıyor.
TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Sırbistan basketbol maçı TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.
