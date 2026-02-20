Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda tarihi kapışma! Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'in ilk yarı finalinde Beşiktaş GAİN ile kupa tarihinin en başarılı ekibi Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. 12 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan lacivert-beyazlılar, rekor sayısını artırmak için sahada olurken, Beşiktaş ise dev rakibini eleyerek finale yükselme hedefinde. Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçını canlı izlemek için tıklayın.

Türkiye basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda, Dörtlü Final heyecanı start aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan yarı finalin açılış maçında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes parkeye çıktı. Son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun ardından kupayı müzesine götürmek isteyen iki İstanbul devi, sezonun en kritik randevularından birinde kozlarını paylaşıyor. Kupa tarihinde 12 şampiyonlukla zirvede yer alan lacivert-beyazlılar ile tarihinde bir kez bu mutluluğu yaşayan siyah-beyazlıların bu mücadelesi, basketbol tutkunlarına unutulmaz bir yarı final şöleni vadediyor. Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinin açılış müsabakası olan Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçı, 20 Şubat 2026 Cuma günü oynanıyor. İstanbul'un basketbol kalbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen bu dev randevu, saat 17.15'te başladı. Dörtlü Final'in ilk maçı olması sebebiyle büyük önem taşıyan karşılaşmada, kazanan ekip pazar günü oynanacak büyük finalde yer almaya hak kazanan ilk takım olacak.

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupa heyecanını ekran başından takip etmek isteyen basketbolseverler için bu kritik eşleşme naklen yayınlanıyor. Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes arasındaki yarı final mücadelesini, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.