Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda tarihi kapışma! Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk yarı finalinde Beşiktaş GAİN ile kupa tarihinin en başarılı ekibi Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. 12 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan lacivert-beyazlılar, rekor sayısını artırmak için sahada olurken, Beşiktaş ise dev rakibini eleyerek finale yükselme hedefinde. Basketbol tutkunlarının heyecanla takip edeceği kritik mücadelenin galibi, pazar günü oynanacak şampiyonluk maçında kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. İki köklü kulübün basketbol şubeleri arasındaki rekabet, Türkiye Kupası'nda yeni bir sayfa açarken, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmayacak. Peki, Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinin açılış müsabakası olan Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçı, 20 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul'un basketbol kalbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu dev randevu, saat 17.15'te başlayacak. Dörtlü Final'in ilk maçı olması sebebiyle büyük önem taşıyan karşılaşmada, kazanan ekip pazar günü oynanacak büyük finalde yer almaya hak kazanan ilk takım olacak.

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupa heyecanını ekran başından takip etmek isteyen basketbolseverler için bu kritik eşleşme naklen yayınlanacak. Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes arasındaki yarı final mücadelesi, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Maç öncesi röportajlar, devre arası analizleri ve maç sonu değerlendirmeleriyle tüm kupa coşkusu TRT Spor ekranlarında basketbol tutkunlarıyla buluşacak.