Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda kupa heyecanı devam ediyor. TBF Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Tofaş ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaşacak. Peki Tofaş - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İki güçlü ekip, yarı final bileti için parkede mücadele edecek. Sezon performanslarıyla dikkat çeken iki takımın karşılaşması büyük çekişmeye sahne olacak.

TOFAŞ - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Tofaş-Beşiktaş GAİN maçı, 18 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de oynanacak.

TOFAŞ-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Tofaş ile Beşiktaş GAİN arasındaki TBF Erkekler Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

