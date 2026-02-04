Galatasaray MCT Technic-Hapoel Holon maçı izle: Ne zaman, hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’nda 3. hafta, Galatasaray MCT Technic ile Hapoel Netanel Holon’u karşı karşıya getirecek. Sarı-kırmızılılar, İsrail temsilcisi karşısında kazanarak gruptaki 2. galibiyetini elde etmeyi ve avantajı eline almayı hedefliyor. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle Bulgaristan’da oynanacak bu önemli mücadele öncesinde, basketbolseverler maçın saati ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Galatasaray MCT Technic-Hapoel Netanel Holon maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY MCT TECHNIC-HAPOEL NETANEL HOLON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic-Hapoel Netanel Holon maçı 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC-HAPOEL NETANEL HOLON MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena SamElyon'da oynanacak Galatasaray MCT Technic-Hapoel Netanel Holon maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC-HAPOEL NETANEL HOLON MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 3. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takım, I Grubu'ndaki ilk 2 maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Hapoel Netanel Holon ise grupta oynadığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.