Anadolu Efes-Olympiakos maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

EuroLeague’in 24. haftasında Anadolu Efes, Olympiakos karşısında parkeye çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, zorlu rakibini mağlup ederek kötü gidişata nokta koymayı ve sezonun 7. galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele öncesinde basketbol tutkunları, karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 24. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Olympiakos maçı 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon EuroLeague'de beklentilerin altında kalan Anadolu Efes, oynadığı 23 maçta 6 galibiyet alırken, 17 mağlubiyet yaşadı.

OLYMPIAKOS İSTATİSTİKLERİ

İstanbul deplasmanına konuk olamaya hazırlanan Olympiakos, bir maçı eksik olup, 22 karşılaşmada 14 galibiyet ve 8 yenilgi aldı.