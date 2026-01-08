CANLI İZLE | Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bugün Dubai Basketball deplasmanına çıkıyor. “Dubai Basketball–Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?” ve “Maç hangi kanalda yayınlanacak?” soruları, karşılaşma öncesi yoğun şekilde araştırılıyor. Sezonun kritik haftalarına girilirken sarı-lacivertli ekip için bu maç büyük önem taşıyor. Basketbolseverler, karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini yakından takip ediyor.

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 21. hafta mücadelesinde bugün Dubai Basketball ile deplasmanda karşılaşacak. "Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları taraftarların gündeminde. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki, Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

DUBAI BASKETBALL FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko 21. Hafta mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE