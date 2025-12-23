CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'ye transferde 45 milyon Euro'luk öneri! Fenerbahçe'ye transferde 45 milyon Euro'luk öneri! 10:37
İtalyan devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip! İtalyan devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip! 10:14
Fenerbahçe'den bir transfer daha! İşte bonservis bedeli Fenerbahçe'den bir transfer daha! İşte bonservis bedeli 09:30
"Bu seviyelerin oyuncusu değil!" "Bu seviyelerin oyuncusu değil!" 08:44
F.Bahçe'ye sürpriz santrfor! F.Bahçe'ye sürpriz santrfor! 01:46
F.Bahçe'ye sürpriz santrfor! F.Bahçe'ye sürpriz santrfor! 01:45
Daha Eski
Fatih Tekke: Bize yakışmayan bir mağlubiyet! Fatih Tekke: Bize yakışmayan bir mağlubiyet! 01:05
Eryaman'da kazanan G.Birliği! Eryaman'da kazanan G.Birliği! 01:05
Eryaman'da gole ofsayt engeli! Eryaman'da gole ofsayt engeli! 01:05
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 01:05
Veerman geliyor Szymanski gidiyor! Veerman geliyor Szymanski gidiyor! 01:05
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Santrfor... Beşiktaş'a transferde kötü haber! Santrfor... 01:05
İşte NBA'de gecenin sonuçları!
F.Bahçe, Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 22 Aralık
Kas geliştirirken en sık yapılan 5 hata