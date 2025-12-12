EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Euroleague'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Son dönemde yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe Beko, bu ivmeyi AS Monaco karşısında sürdürerek seriyi 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Monaco 21-14 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)

Monaco 25-15 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek oynanıyor)

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague'in 15. haftasındaki Monaco-Fenerbahçe Beko maçı, 12 Aralık Cuma günü oynanıyor.

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaston Medecin Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başladı.

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.