Euroleague'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Son dönemde yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe Beko, bu ivmeyi AS Monaco karşısında sürdürerek seriyi 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI:
Monaco 21-14 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)
Monaco 25-15 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek oynanıyor)
MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Euroleague'in 15. haftasındaki Monaco-Fenerbahçe Beko maçı, 12 Aralık Cuma günü oynanıyor.
MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaston Medecin Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başladı.
MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Monaco-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor.