Fenerbahçe Opet, 30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştığı ÇİMSA ÇBK Mersin'i 104-77 yenerek kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.

Basketbol Süper Ligi'nde önceki sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet ile geçen yılın Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu ÇİMSA ÇBK Mersin, Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. ÇİMSA ÇBK Mersin etkili hücum oyunuyla ilk periyodu 25-22 önde kapattı. 2'nci periyotta da etkili oyununu sürdüren ÇİMSA ÇBK Mersin, bu periyodu 47-45 önde tamamladı. 3'üncü çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Opet, bu çeyreği 14 sayı farkla önde bitirdi: 73-59. Son çeyrekte farkı iyice açan sarı-lacivertliler parkeden 104-77 galip ayrılarak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 14'üncü kez sahibi oldu.

BAKAN BAK MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin arasında oynanan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti. 30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet'e kupasını Bakan Bak ve Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Maçın en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe Opet'ten Emma Meesseman oldu.