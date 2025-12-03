Adem Bona'lı Philadelphia 76ers evinde Washington Wizards'ı devirdi!

NBA'de Philadelphia 76ers evinde Washington Wizards'ı 121-102'lik skorla yendi. Bu sezonki 11. galibiyetini kazanan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 35 sayı ve Jared McCain de 14 sayıyla katkı verdi.