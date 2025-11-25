Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa Ligi’nde Sopron Basket ile karşılaşacak

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 5 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, grupta lider durumda bulunuyor.

Çıktığı 5 müsabakayı da kaybeden Macaristan temsilcisi ise 4. ve son sırada yer alıyor.

Galatasaray, grupta Sopron Basket ile oynadığı ilk maçta rakibini 83-64 mağlup etti.

Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2. tur gruplarında mücadele edecek. Son sırada yer alacak ekipler ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam edecek.