2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele ettiği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire kentleri ev sahipliği yapıyor. Ay-Yıldızlılar ilk maçında Fransa karşısında çıkıyor. Türkiye-Fransa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, A Grubu'ndaki ilk maçında güçlü rakibi Fransa ile Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşılaşıyor. Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele ediyor. Turnuvanın açılış maçında Fransa karşısında galibiyet arayam olan milliler, gruptan çıkarak madalya hedefini sürdürmek istiyor.

Türkiye-Fransa karşılaşamsını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Fransa basketbol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 17.30'da başladı ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele ediyor. Turnuvanın açılış maçında Fransa karşısında galibiyet arayan olan milliler, gruptan çıkarak madalya hedefini sürdürmek istiyor. Türkiye, bir sonraki maçında ise 19 Haziran'da İsviçre ile karşılaşacak. FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'te toplam 16 takım, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde şampiyonluk için yarışıyor.

Ay-yıldızlıların FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alan sporcular şu isimlerden oluşuyor:

Alperi Onar

Derin Erdoğan

Elif Bayram

Elif İstanbulluoğlu

Esra Ural Topuz

Gökşen Fitik

Olcay Çakır Turgut

Pelin Bilgiç

Sevgi Uzun

Sinem Ataş

Teaira Zyaira McCovan

Tilbe Şenyürek