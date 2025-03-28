THY EuroLeague'de heyecan 32. haftasında devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague, Letonya'da Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor.
Baskonia karşısında 92-76 kazanarak üst üste beşinci galibiyetini alan Anadolu Efes, Maccabi karşısında seriye devam etmek istiyor.
Lacivert beyazlılar 17 galibiyet ile ligde 8. sırada yer alıyor.
ANADOLU EFES-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçı 28 Mart Cuma günü saat 20:30'da başladı. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR
1. Periyot Oynanıyor: Anadolu Efes 26-20 Maccabi Tel Aviv