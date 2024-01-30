THY EuroLeague'in 24. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Asvel'in konuğu oluyor.
23. hafta karşılaşmasında sahasında Virtus Bologna'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini mağlup edip üst üste 2. galibiyetini almak istiyor.
Fransız temsilcisi Asvel ise geçen hafta deplasmanda Bayern Münih'i mağlup etmişti. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Asvel - Fenerbahçe Beko maçı 30 Ocak Salı günü saat 22.00'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. Periyot oynanıyor: Asvel 8 - 9 Fenerbahçe Beko
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