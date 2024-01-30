Asvel - Fenerbahçe Beko CANLI SKOR | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 24. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Asvel'in konuğu olacak. 23. hafta karşılaşmasında sahasında Virtus Bologna'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini mağlup edip üst üste 2. galibiyetini almak istiyor. Fransız temsilcisi Asvel ise geçen hafta deplasmanda Bayern Münih'i mağlup etmişti. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2024- 21:54 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024- 22:11