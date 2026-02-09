Rams Başakşehir, Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı.
Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Başakşehir, Saba Kharebashvili'yi transfer etti
Rams Başakşehir, Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı.
İstanbul Başakşehir FK Haberleri
Yayın Tarihi: 09.02.2026 - 17:23
Rams Başakşehir, Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı.