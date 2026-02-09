Başakşehir, Saba Kharebashvili'yi transfer etti

Rams Başakşehir, Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili’nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.