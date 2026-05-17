Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen küme düşen Hesap.com Antalyaspor'da Sami Uğurlu maç sonrası konuştu.

Uğurlu, "Burada şu anda konuşmak kolay değil. Antalyaspor'un ligde olması ve daha yukarıları zorlaması gerekiyor. Buradan galip ayrıldık, Kocaeli takımını da tebrik etmek lazım. İyi şekilde hazırlanıp gelmişler, çok da mücadele ettiler. Diğer taraftan istediğimiz sonuçlar gelmedi. Başkalarına bağlı bir şekilde son haftaya girmemek gerekiyordu. Çok üzgünüz. Geri dönemedik maalesef gücümüz ona yetmedi. Çok üzgünüz." sözlerini sarf etti.