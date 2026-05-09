Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. Akdeniz ekibinde ilk yarım saatte 2 futbolcu sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, küme düşme hattındaki Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Konuk ekip karşılaşmanın ilk yarım saatinde 2 oyuncusunu sakatlık sebebiyle kaybetti.



Hesap.com Antalyaspor'da karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanan Dario Saric yerini Ramzi Safouri'ye bırakırken, Doğukan Sinik de 31. dakikada sakatlanarak ve yerini Sondre van de Streek'e bıraktı.