Antalyaspor, Süper Lig’in son haftasında Kocaelispor’u mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, galibiyete rağmen sezonu düşme hattında tamamlayarak Süper Lig’e veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Hesap.com Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar galibiyete rağmen ligde kalmayı başaramadı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 78. dakikada Samuel Ballet kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hesap.com Antalyaspor 32 puanla ligi 16. sırada tamamladı. Kocaelispor ise 37 puanda kalarak sezonu 11. sırada bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ballet'in yerden etkili ortasına hareketlenen Van de Streek'in bekletmeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Safuri'nin şutunda ise top, Kocaelisporlu oyunculara çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

15. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

23. dakikada Safuri'nin sol kanattan yerden ortasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

50. dakikada Storm'un pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada Antalyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Van de Streek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ballet'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyete rağmen sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, lige veda etti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay (Dk. 46 Storm), Safuri (Dk. 67 Boli), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Bahadır Öztürk), Ballet, Van de Streek

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita (Dk. 39 Nonge), Susoho, Rivas , Churlinov (Dk. 64 Serdar Dursun), Agyei (Dk 71 Esat Yusuf Narin)

Gol: Dk. 79 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 38 Keita, Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 61 Tayfur Bingöl, Dk 71 Agyei, Dk.74 Show, Dk. 90+6 Rivas (Kocaelispor), Dk. 54 Paal, Dk. 63 Safuri, Dk. 73 Abdullah Yiğiter, Dk. 73 Bünyamin Balcı, Dk. 77 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)