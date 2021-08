Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Başkan Erdoğan'a sözümü tuttum

69 kiloda altın madalya kazanıp tarih yazan milli boksörümüz, “Cumhurbaşkanımıza zaten 2013’te söz vermiştim. Telefon konuşmasında da onu söyledim, ‘Sözümü tuttum’ diye. Ne mutlu bana böyle bir altın madalya ile karşısına çıkacağım” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda şampiyon oldu ve altın madalyayı ülkemize getirdi. FOTOMAÇ'A özel açıklamalarda bulunan Busenaz ve antrenörü Cahit Süme şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a zaten 2013'te söz vermiştim. 'Hedefin ne?' diye sormuştu. Ben de demiştim ki 'İnşallah olimpiyat altın madalyasını ülkeme kazandırmak'. 'Ne!' dedi, 'Olimpiyat madalyası ile gelmek'. 'Söz mü?' dedi. 'Söz' dedim 'İnşallah getireceğim' dedim. Telefon konuşmasında da söyledim, 'Sözümü tuttum' diye. Ara ara görüşüyoruz, kendisine çok saygı duyuyorum. Ne mutlu bana böyle bir altın madalya ile Cumhurbaşkanı'mın karşısına çıkacağım."

TRABZON NASILDIR?

"Spor Bakanımız, her maçta bizim yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız maçtan sonra arayıp tebrik etti. Onca işinin arasında maçımı izlemesi çok güzel bir şey. Uykusuz, aç, susuz geceler hep oluyor ama olimpiyatta bu farklı. Stresi, heyecanı farklı. Dünya, Avrupa şampiyonu oldum ama olimpiyat bambaşka. Ülkeye gelince de daha iyi anladım. Orada çok hissedemiyoruz bize olan bakışları, ilgiyi… İstanbul'a geldim. İki-üç gün kafamı dinlerim dedim. İstanbul'da tanımazlar dedim. Trabzon memleketim. Alışveriş yapmaya bir çıktım yapamadım fotoğraf çektirmekten. Araba sürüyorum, yan arabadan görüp "Aaaaa Busenaz" diye bağırıyorlar. Hocaya dedim ki, "Burası böyleyse Trabzon nasıldır?"

SIRADA PARİS VAR

Busenaz'ın 13 yıldır antrenörlüğünü yapan Cahit Süme de sıradaki hedeflerinin Paris Olimpiyatları olduğunu vurguladı. Süme şöyle konuştu: "Paris Olimpiyatları sıradaki hedefimiz. Olmayabilir de. O zaman da çok üzülürüz ama biz elimizden geleni yapacağız. Paris geçtikten sonra profesyonel boksa geçiş de yapmak istiyoruz. Orada da ülkemizi tanıtsınlar. Neden Busenaz tarih yazmasın. Üst üste iki olimpiyat madalyası olmasın. Daha 23 yaşında. 41 yaşında olimpiyat oynayan sporcular var. Önemli olan Allah sakatlık, hastalık vermesin.

İYİ BİR İKİLİYİZ

Busenaz; zor, inatçı, duygusal… Esasında duygusallığı diğerlerini silip atıyor. Onu iyi bilmek lazım. Ben de çok iyi bildiğimi düşünüyorum. 13 yıldır gölgesi gibiyim. Bazen sivilcesiyle oynar ne dediğini anlarım. Oturmasından su istediğini anlıyorum. Yürüyüşünden moralinin bozuk olduğunu anlıyorum. İyi bir ikiliyiz.

TÜRK KADINI BUGÜN KÜLLİYE'DE İSTESİN HER ŞEYİ YAPAR

Çıktığım hiçbir finali kaybetmedim öyle bir istatistiğim var. Sevdiğin işi yapıyorsan başarı geliyor. Hocam bana hep şunu der: Başarılı olacak her şeyin var. Olmuyorsa suç senindir. Türk kadını istesin her şeyi yapar. Pes etmesinler, hayallerinin peşinden koşsunlar. Güçlü olsunlar. Eğitim önemli. Kendi ayakları üzerinde dursunlar.

MADALYALI SPORCULAR BUGÜN KÜLLİYE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'dan madalya ile dönen 13 sporcu, antrenörleri ve ailelerini bugün saat 19.00'da Külliye'de konuk edecek.

TRABZON'DA GÖREN AĞLADI

Trabzon'da beni gören ağlıyor. Elleri titriyor. Beni çok seviyorlar, kızları gibi. Dünya ve Avrupa Şampiyonu olduğum zamanda da turlamıştım. Dünya Şampiyonası sonrası bana üçlü çektirmişlerdi. O zaman demiştim ki hocaya, 'Dünya için bunu yapıyorlarsa olimpiyatta bu şehir uçar' demiştim. Öyle de oldu. Çok gurur verici bir şey.

DAHA ÇOK AĞLATACAĞIM!

Benim arkadaşım aradı; '25 yaşındayım babam 55 yaşında babasının cenazesinde ağlamayan adam senin maçında ağladı. Teşekkür ederim sayende babamın ağladığını gördüm duygusuz değilmiş' dedi. Kimi görsem ağlamış. Ben de diyorum ki başarılarımla sizi daha çok ağlatacağım.

AİLEMİ, TRABZON'U VE MANGALI

En çok ailemi özledim. Bir kampa gidiyorum iki ay yokum. Kamptan geliyorum bir bakıyorum küçük kardeşim 5 santim uzamış. Ailemi özledim, şehrimi çok özledim. Ben Trabzon aşığı bir kızım çünkü. Trabzon'da meydanda gezmeyi değil, dağlara çıkıp mangal yakmayı, sakinliği çok özledim. Pazar günü Cahit Hoca arıyor 'Yine dağa çıkıp mangal mı yapıyorsun' diyor.

BUSENAZ'DAN İNCİLER

BOKS? Hayatım.

RİNG? Ait olduğum yer.

MUHAMMED ALİ? Efsane.

TOKYO? Altın madalya, hayallerim.

PARİS? Hayallerimi yönlendiren şey şu an.

TÜRKİYE? Her şeyim.

TRABZON? Memleketim.

İSTİKLAL MARŞI? Boğazımın düğümlenmesi geldi aklıma şimdi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU? Başarılı bir sporcu.

FUTBOL? Golcüyüm.

TRABZONSPOR'U BU SEZON İZLEDİN Mİ? Roma maçını izleyemedim. Ligdeki ilk maç 5-1 yendik keşke 6-1 olsaydı.

