04 Eylül 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Türkiye 9-2 ABD | Tokyo 2020'de Golbol Kadın Milli Takımı'mız şampiyon oldu!

Altın madalya bizim! Tokyo’da şampiyonluk geldi
TOKYO 2020
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı finalde ABD ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi milli takımımız 9-2 kazandı ve şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında son paralimpik oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı.

Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Altın madalya bizim! Tokyo’da şampiyonluk geldi Altın madalya bizim! Tokyo'da şampiyonluk geldi
Öznur Cüre: 2024 Paris’te altın alacağım Öznur Cüre: 2024 Paris'te altın alacağım
Golbol Kadın Milli Takımı’mız finalde! Golbol Kadın Milli Takımı'mız finalde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör