Olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ve bronz madalya kazanan Ali Öztürk Trabzon'a geldi!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde milli sporcumuz Abdullah Öztürk, şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Aynı kategoride Ali Öztürk de bronz madalya kazandı. Madalyalı sporcularımız turnuvanın ardından Trabzon'a geldi. İşte o görüntüler...

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