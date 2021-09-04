2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Covid-19 nedeniyle sporcu hastaneye kaldırıldı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Sözcüsü Takaya Masanori, bir basın toplantısı düzenledi. Masanori, turnuva boyunca ilk kez bir sporcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Sözcüsü Craig Spence de, Tokyo'daki sporcu semtinde bayılan Belçika tekerlekli sandalye tenis oyuncusu Joachim Gerard'ın da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısının 297'ye yükseldiği bildirilmişti.
24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.
SAYI 297'YE ÇIKTI
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısının 297'ye yükseldiği bildirildi. Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 10 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında 1 turnuva yetkilisi ile 9 sözleşmeli çalışan bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Covid-19'a yakalananların sayısı 297'ye yükseldi. 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.
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