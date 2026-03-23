23 Mart 2026, Pazartesi MURAT ÖZBOSTAN













Romanya çantada keklik sanılıyor! Bunu kafadan atın Futbolun en heyecan verici anları, bazen bir maçla belirlenir. 26 Mart akşamı Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye-Romanya mücadelesi de öyle bir sınav. 2026 Dünya Kupası yolunda sadece bir kapı, ama o kapıdan geçmek tarih yazmak demek. Şimdi bazıları, "Romanya evimizde, iş tamam" diyebilir. Ama tarih bizi uyarıyor: 26 maç, sadece 5 galibiyet… Bu, hafife alınacak bir rakam değil. Romanya, fiziksel ve disiplinli oyunuyla bilinir; kontratakları ise her an tehlike yaratabilir. Ve unutmayalım, tek maçlık bir eleme söz konusu. Hata affetmez. Gheorghe Hagi'nin son açıklamaları, Romanya'nın motivasyonunu gösteriyor: "Türkiye favori değil, sadece ev sahibi olduğu için öyle görünüyor." Kendi takımına güven veriyor, bize ise farkında olmadan uyarı yapıyor. Yani sahada "yıldızlar yeter" yaklaşımı riski büyük. Türkiye, kadro kalitesiyle rakibinden önde görünebilir. Arda, Hakan, Kenan... Yıldızlar var ama futbol, bireyselden çok takım oyunu demek. Sabır, disiplin ve doğru oyun kurgusu olmadan bu maçtan galibiyet çıkmaz. Bu maç sadece skor değil, bir zihinsel sınav. Tek gol, tek hata, tek yanlış pas… Her şey sonucu değiştirebilir. Türkiye sahaya ciddiyetle çıkar, her dakikayı maksimum konsantrasyonla oynarsa, tarih yazma şansı var. Aksi halde, rehavet ve aşırı güven, geçmişte olduğu gibi sürpriz bir sonucu getirebilir.