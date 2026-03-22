22 Mart 2026, Pazar MURAT ÖZBOSTAN













İcardi kafada bitirmiş yeni bir plan gerekiyor Galatasaray sezonun en kritik virajına girerken, sarı-kırmızılı camianın karşı karşıya olduğu tablo basit bir "sakatlık problemi" ile açıklanamayacak kadar derin. Kağıt üzerinde bakıldığında puan farkı hâlâ avantaj gibi görünebilir. Ancak sahadaki gerçeklik, bu avantajın ne kadar kırılgan olduğunu her geçen gün daha net ortaya koyuyor. Takımı ayakta tutan en önemli yapı taşlarından Osimhen'in sakatlığı, dengeleri kökten değiştirmiş durumda. Modern futbolda bazı oyuncular vardır; yoklukları sadece bir mevkide boşluk yaratmaz, tüm oyunun karakterini değiştirir. G.Saray da tam olarak böyle bir kaybın etkisini yaşıyor. Hücum gücü düşecek, rakip savunmalar daha rahat yerleşecek, takımın geçiş oyunu sekteye uğrayacak. Bu da sadece skor üretimini değil, takımın öz güvenini de doğrudan etkileyebilir. Ancak asıl mesele yalnızca sahadaki eksiklik değil. Galatasaray'da şu an gözle görülür bir zihinsel kopuş da yaşanıyor.



FUTBOL AİDİYET OYUNU!

İcardi'nin haftalardır süren isteksiz görüntüsü, sevinç anlarında bile kadrajda yer almaması ve oyuna dahil olma konusundaki mesafeli tavrı, teknik bir problemden çok daha fazlasına işaret ediyor. Bu durum, yalnızca bireysel performansı değil, soyunma odasının dengesini de tehdit eder. Çünkü futbol, en üst seviyede dahi hâlâ bir "aidiyet oyunu"dur. Teknik direktör açısından bakıldığında tablo daha da zor. Sahaya sürdüğünüz oyuncuya güven duymuyorsanız, en büyük kozunuz aynı zamanda en büyük riskiniz hâline gelir. Bu noktada karar vermek kolay değildir: Form düşüklüğü mü tolere edilir, yoksa mental kopuş mu cezalandırılır? G.Saray teknik heyeti, bu ikilemin ortasında. Tüm bunların üzerine bir de yönetimsel soru işaretleri ekleniyor. Sakat oyuncunun tedavi sürecinin nasıl yönetildiği, nerede ameliyat olacağı, rehabilitasyon planının kim tarafından kontrol edildiği gibi konular, bu seviyede bir kulüp için hayati öneme sahip. Böylesine yüksek maliyetli ve kritik bir oyuncunun (Osimhen) sürecinin netlikten uzak olması, doğal olarak camiada tedirginlik yaratıyor.



KRİZ YÖNETİMİ ÖNEMLİ!

Taraftarın sosyal medyada gördüğü görüntüler (ülkesindeki paylaşımlar) ise bu endişeyi daha da büyütüyor. Kısa vadede G.Saray'ın elindeki en gerçekçi seçenek, oyun planını revize etmek. Daha kolektif, daha paylaşımcı bir hücum anlayışı kaçınılmaz görünüyor. Bireysel yıldızlardan ziyade takım bütünlüğüne dayalı bir yapı kurulmadığı sürece, eksiklerin etkisi katlanarak büyür. Uzun vadede ise daha net bir gerçek var: Büyük takımlar sadece yıldızlarla değil, kriz yönetimiyle şampiyon olur. Sakatlıklar, formsuzluklar, kopuşlar… Bunların hepsi sezonun doğal parçasıdır. Fark yaratan, bu kırılma anlarında verilen tepkidir. G.Saray için artık mesele puan farkı değil, bu takımın hâlâ aynı hedefe inanıp inanmadığı. Çünkü bazı sezonlar sahada değil, zihinlerde kaybedilir.