17 Ekim 2022, Pazartesi ERMAN TOROĞLU











Herhalde gözüne perde indi! Teknik direktörlerin maçı olacaktı… Ama hangi açıdan? Abdullah Avcı için fazla bir sorun yok. Geçen senenin şampiyonu, Süper Kupa'yı da aldılar onun kredisi var. Takım iyi oynuyor mu? Hayır… Ancak Monaco galibiyeti ilaç gibi oldu. Puan cetveline bakınca da fazla kaybı yok. Trabzonspor kadrosuna göre takım istenen futbolu oynuyor mu? Hayır… Çok daha fazla şey yapması lazım. Beşiktaş'a gelirsek orada teknik direktör için sorun var. Geçen sene ligin yarısından sonra geldi. Kulübü de takımı da tanıyor. Transferleri de kendi yaptı. Onun çok daha iyi işler yapması lazım sahada. Ama olmadı. Sezon başı bir başladılar saman alevi, sonra stop ettiler. Şimdi de ite-kaka gidiyorlar. Dün gece ilk yarı herkes Ghezzal'dan çok şey bekledi. Geçen hafta maça girince iyi şeyler yapmıştı. Ancak o isteneni veremedi ve takımı 10 kişi oynattı. Ne zaman sakatlanıp çıktı bu sefer Beşiktaş 11'e 11 oynamaya başladı. İkinci yarı daha bir hareketli oynadılar siyah-beyazlılar. Nitekim skoru 2-2'ye getirdiler. Ama bunda Trabzonspor'un da payı vardı. Çok rahat 3-1'i bulacak pozisyonu yakaladılar ama atamadılar. Atamazsan sonucuna katlanacaksın. Bu maçı yazarken dakika 86'ydı. Böyle biterse iki takım için de toz kalkmıyor. Türkiye'de sistem böyle. Ama Beşiktaş kaybetse bu kez Valerien İsmael yine tartışılacak. Yani Beşiktaş'ın hocası şu sıralar sırat köprüsünde geziyor. Seyirci geçen hafta Ghezzal'ı oyuna aldırdı iyi de yaptı. Dün de Cenk'i oyuna aldırdı yine iyi yaptı. Demek ki seyirci Beşiktaş'ı teknik adamdan daha iyi takip ediyor.

Oyunun başında Hamsik, Salih'in ayağına resmen bastı. Ali Şansalan bakıyordu ama herhalde gözüne perde indi. Yusuf Yazıcı'nın pozisyonu önünde olmasına rağmen kararı VAR'la vermesi de eksi puan oldu.