Hakemlerin kafasına saksı düşmüş!

Trabzonspor bir ilk yarı oynuyor ki yine eski Trabzon. İki ileri, iki geri ve ağır bir futbol oynuyorlar. Kayserispor daha istekli ama yine de Trabzon pozisyon buluyor. Çünkü iki takım arasında sıklet farkı var. Bırakın mağlubiyeti beraberlik bile Abdullah Avcı ve ekibini zora sokardı. Çünkü Trabzonspor uzun zamandır oynamıyor. Hakemin kafası karışık. 4 yıl önce idare ettiği G.Saray-Trabzonspor maçında konuk takım lehine penaltı vermiyor. VAR çağırıyor ama yine ısrar ediyor. O günden beri Trabzon'un kara listesinde, bu maçta barışıyorlar!

Bu tarz cümleleri yazmam artık sıradan ve olağan. Avcı bakıyor ki pabuç pahalı hücumcuları artırıyor. Trabzonlu oyuncular da bu işin şakası yok deyip gaza basıyor. Teknik ve taktik değil giren oyuncuların hırsı maçı aldırıyor. Zaten bunun en canlı misali de Trabzon'un ikinci golünden sonra kulübenin sevinci... Neredeyse herkes sahanın ortasına geldi. Ama bakın Kayseri'nin transfer tahtası kapalı. Bordo-mavililerin sonuna kadar açık ve böyle durumda Trabzon'da büyük sevinç yaşanıyor... Bilmiyorum size bir şey anlatıyor mu?

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Gelelim Adana Demirspor-Galatasaray maçına. Ortada bir maç gibi gözüküyor. Galatasaray eski maçlara göre daha iyi pres yapıyor. Bu presle de daha fazla top kapıyor. Adana Demir arkadan pasla çıkan takım ama oradaki oyuncuların top teknikleri ve oyun bilgilerinin yüksek olması lazım. Ama biraz doğru pres yapsan böyle takımları zor duruma düşürürsün.

Hakem Halil Umut Meler, Adana Demirli oyuncuyu ikinci sarıdan atıyor. Bu karardan sonra bir anda kararlar değişmeye başladı. Bırakın yüzünü vücut ifadesinden de net belli oluyordu. Çok kolay bir kırmızı kart maalesef... Dün gece Halil Umut, topla çarpıştı, tuhaf kararlar verdi ve oyuna hâkim değildi. Formsuzdu, sebebini de kendisi daha iyi bilir. Maalesef hakemler bu sarı kartları kullanmayı bilmiyor ve sonra neticeye tescil ediyorlar. Neyse ki hakemlerin kafasına saksı düşmüş herhalde. Sonunda maçları doğru dürüst uzatmaya başladılar. Çünkü futbolcular yatarak vakitten, hakemler da korkarak erken bitirip maçtan çalıyordu. Maçın geneline baktığımızda maçı iki taraf da hak etmedi.