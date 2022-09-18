18 Eylül 2022, Pazar ERMAN TOROĞLU











Beşiktaş’ın ilk golü öncesi ofsayt var Hani çiftler tanışırlar, sonra birbirlerine "Biz çok anlaşamıyoruz. Ayrı dünyaların insanıyız" derler ve ayrılırlar. Aslında İstanbulspor'la Beşiktaş aynı kategoride mücadele ediyorlar ama aralarında büyük fark var şöyle; sahaya çıkan kadroda İstanbulspor'da sadece iki yabancı var. Beşiktaş'ta ise "Kim yerli oynarsa kim yabancı oynayamaz", "Kim yabancı oynarsa yerli oynayamaz" tartışmaları var. İstanbulspor'un kadro yaş ortalaması 24.5,

Beşiktaş'ın 26.6. Birinin mali değeri 12.3 milyon Euro, Diğerinin 123 milyon 680 bin Euro… Ama sahadaki oyuna bakıyorsunuz hiç de öyle değil. İstanbulspor amatörce mücadele ediyor, yardımlaşıyorlar, rahat rahat oynuyorlar, kaybedecek bir şeyleri yok.

Beşiktaş maçı 2-1 önde götürdü ancak o arada vitesi yükseltip üçüncüyü bulamadı o zaman da sinir yaptılar. Bu yazıyı yazarken dakika 89'du. Maçı Beşiktaş alabilir, pozisyonlar da var. Ama hakkı mı? Hayır... Beraberlik iki takım için de adaletli bir skor.

Beşiktaş'ın endirekt vuruştan attığı ilk golden önce pozisyonda ofsayt var. Endirekt vuruşu N'Koudou neden direkt kaleye vurdu anlamadım. Herhalde maçın hakeminin kolunun havada olduğunu görmedi. Zorbay Küçük önümüzdeki sezon FIFA listesinde olmayacak. Ve bu Zorbay Küçük FIFA imtihanında hem fiziksel açıdan hem lisandan hem de oyun kurallarından sınıfta kaldı. Ama Türkiye'de maçlara çıkıyor. Yapay zekayla bu maça atanması da enteresan!

Beşiktaş teknik direktörü için ziller çalmaya başladı. Çünkü takım iyi oynamıyor. Bazı oyuncularda inanılmaz düşüş var. Bunun sebebi saha mı saha dışı mı bunu da çözecek olan Beşiktaş yönetimi.