17 Ekim 2022, Pazartesi İSKENDER GÜNEN











Tarihsel kimlik! Abdullah Avcı'nın büyük maçlarda Trabzonspor'la ortaya koyduğu performans takımın lehine. Bordo-mavililer Avrupa'da Monaco karşısında aldığı 4-0'lık sonucun ardından fiziksel ve mental açıdan çok daha dirençli bir takımla karşılaştı. Maçın kırılma anı ikinci yarıda oyuna giren Enis Bardhi'nin kaçırdığı gol. Atsa 2-1 önde olan Trabzonspor farkı ikiye yükselttikten sonra maçın rengi çok daha farklı olabilirdi. Abdullah Avcı'nın stratejisi son derece oyunu kendi alanında kabul eden ve takım savunmasını öne çıkaran bir strateji. Aynı zamanda hızlı ataklarla çıkma, duran toplarla pozisyon yaratma anlayışı. Bakasetas'ın yaptığı asist Maxi Gomez'in attığı gol, Trabzonspor'un böyle büyük bir maçta öne geçmesini sağladı. Oyunu kendi alanında kabul eden Trabzonspor, Beşiktaş'ın iki kenardan geliştirdiği ataklara kademeli bir şekilde önlem alarak rakibini gol pozisyonlarında üretkenlikten uzaklaştırmaya çalıştı. Yenilen gol ise Larsen'in yanlış duruşundan kaynaklandı.

Büyük maçlarda hatalar maçın sonucunu tayin eder. Beşiktaş'ta Masuaku'nun gereksiz pasının ardından Trabzonspor'u öne geçiren gol geldi. İkinci yarıda Bardhi yakaladığı pozisyonu golle sonuçlandırsaydı derbide 3 puanı alan Trabzonspor olacaktı. Ama bir başka gerçek var ki dünkü maçta ortaya koyulan takım savunması, Monaco gibi bir maçtan sonra alınan 1 puan hiç de küçümsenmemelidir. Avcı'nın Trabzonspor'a geldikten sonra takımın büyük maçlarda ortaya koyduğu oyun ve aldığı sonuçlar bu takımın tarihsel kimliğiyle büyük bir uyum içinde.