ERMAN TOROĞLU

İki maçı da art arda seyrettim. İki maçın sonucu da takımların oynadıkları futbollara göre bence doğru bitti. Yalnız Trabzon'da bir hakem ve bir VAR hakemi vardı. Onlara ne desem, ne yapsam diye düşünüyorum. A Spor'daki 'Takım Oyunu'nda, devre arasında baya konuştum. Yahu arkadaşlar bir cinayet işlendi inanılır gibi değil. Başakşehirli Skrtel kafaya çıkarken, Nwakaeme'nin formasından olanca gücü ile aşağıya çekiyor. Öbür eli ile de omzuna basıyor. Hakem bunu gördü, baktı, bir daha baktı. Bunu vücut dilinden anlıyorum, Devam etti. Peki VAR bunu nasıl çağırıp izletmedi. Eğer bu pozisyon hakem tarafından verilmezse, ya da VAR tarafından seyrettirilip verdirilmezse bir organize iş vardır. Tabii bu organizasyonun arkasında kim var bunu bilemem.

Peki bu cümlelerden dolayı beni mahkemeye verebilirler. Savcılara da yargıçlara da bunun hesabını veririm. Futboldan hiç anlamayan 10 savcı, 10 yargıç olsun; hatta 5'i kadın, 5'i erkek olsun. Pozisyonu izletelim, adalet beni mi suçlu bulur, yoksa hakem ile VAR'ı mı merak ediyorum. Bu artık olur bir rezalet değil. İçimden bazı şeyler yazmak geliyor ama inanın terbiyem müsait değil. Arkadaşlar bu işi ya yapın ya da defolup gidin. Futbolu defolu hale getiriyorsunuz. Yani Trabzon'daki maçta iki takımın futbolu aman aman değil ama hakem ve VAR olarak neticeye bu denli tesir edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Siz bir kulübün, hangisi olursa olsun hakkını yiyorsunuz. İnanın, adaleti bırakın Allah sizi çarpar.

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Kaymaksız ekmek kadayıfı gibi



Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen, vücut dili, futbolcular üzerindeki etkisi ve fiziği ile doğru işler yaptı. Futbolcularla iyi iletişim kurdu ve kartları yerinde kullandı. Zaten fazla bir şey yoktu ama maçı elinden kaçırmadı.

Böyle bir derbiye verildiğinde bu çocuk için bazı şeyler söylendi ama o buralara bileğinin hakkı ile geldi. Tebrik ederim, aynen devam.

Galatasaray maçı biraz daha istedi. Beşiktaş, sarı-kırmızılıarı hep bozmaya gitti, oynamaya değil. Zaman zaman hücum ettiler ama onların hücumları vitaminsizdi.

Saat 16.00'da Trabzon- Başakşehir maçı berabere bitince Galatasaray'ın işine beraberlik geldi. Bu sonuç Beşiktaş'a yaramadı. Çünkü Galatasaray önümüzdeki haftalarda Başakşehir ve Trabzon ile oynayacak. Onları yenebilirse şampiyon olacak. Yani Galatasaray şampiyonluk şansını hâlâ elinde tutuyor. Bugün Sivas'ı izleyeceğiz, yukarıda mı kalacak ağaçtan mı düşecek onu göreceğiz.

Yalnız seyircisiz maçlar kaymaksız ekmek kadayıfına benziyor.