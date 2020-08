Rüzgarı tersine çevirir!

BÜLENT TİMURLENK

Sorun çıkarmayan Mario Balotelli, sadece Beşiktaş'ın değil dünyanın her takımında banko oynar ama işte okelimesi kariyerinin özeti.Bugün de Mbappe… Genç, kuvvetli, hızlı, dağıtan ve bitirici noktada ölümcül olan santrforlar… Burak Yılmaz'dan boşalan mevki kadar Beşiktaş'ta Caner, Gökhan ve Elneny'nin ayrılığıyla birlikte esenrüzgârlarını da tersine çevirebilecek karizmaya sahip Balotelli. Her ne kadar tribünlerde taraftar olmayacaksa bileNice'teki gibi oynarsa Beşiktaş'ta kral olur..Zidane'ın Materazzi'ye kafa attığı finalin ardından Thierry Henrydemişti. Balotelli dizginlenebilecek bir adam değil.Anelka gibi 18 yaşında gelen şöhreti kaldıramayan Balotelli'nin futbol yeteneği her kulüp ve teknik adam içindedirtiyor. Zayıflamak isteyen insanın önüne konanBalotelli.. İtalyan oyuncunun sorunu saha içinde değil. Her seferinde beyaz sayfa açıyor ama gelin görün ki çabuk sıkılıyor ve her seferindefikri galip çıkıyor.Burak 35 yaşında peşini bırakmayan sakatlıklara rağmen oyuna ve takımına kendini veren bir profesyoneldi ama artık yok. Balotelli elbette onun vurduğu kafaları vurur, defans arkasına sarkar, İtalyan Milli Takımı'nda bir dönem bile olsa santrfor olmak zaten bütün soru işaretlerinin cevabı ama sorun Mario Balotelli'nin 12 yılda 6 kulüpte hiçbir sezon 30 maçın üzerine çıkamamış olması. 30 yaşında ve son 3 sezonda her seferinde son kurşununu atar gibi takım değiştiriyor. Sorunsuz bir Balotelli 27-28 yaşına kadar her şeyi doğru yapsa zaten bonservisi 150 milyon Euro olurdu.. Bonservis maliyeti olmadığı için Beşiktaş onu 2.5 milyon Euro altında bir maaşa ikna edecekse elbette ki denemeye değer.Balottelli, İtalya Milli Takımı formasını 36 kez giyerken 14 gol attı.21oyuncu kariyerinin en yüksek piyasa değerine (32 milyon Euro) 21 yaşındayken M.City formasıyla ulaştı.Bu sezon Brescia'da 19 maça çıkan ve 5 gol atan Balottelli, 282 dakikada bir ağları sarstı…Beşiktaş yönetimi Balotelli'de sorun çıkması halinde Seferovic, Ze Luis ve Akpom için de nabız yokluyorSiyah-beyazlılardaMario Balotelli dışında yönetimin üzerinde durduğu başka forvetler de var… Benfica'da forma giyen Haris Seferovic için Kartal kiralama teklifini iletti. Bu sezon 30 lig maçında forma giyen ve 5 gol atıp 4 kez de asist katkısı yapan İsviçreli forvetin de Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. Listedeki bir diğer isim olan Ze Luis için ise Porto'nun 10 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi sebebiyle transfer tıkandı. PAOK forması giyen Akpom için Yunan ekibine yapılan 2 milyon Euro'luk teklif için henüz geri dönüş sağlanamadı.